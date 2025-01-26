رد حاسم على التشكيك في الإسراء والمعراح وحكم ناكرها

كشف الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، أن الإسراء والمعراج بالروح والجسد برسول الله حقيقة ثابتة لا يشكك في إسراء النبي إلا من خرج عن دائرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى لإنكاره نصا شريفا ورد في كتاب الله.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنكار سببه أن البعض يتعامل مع الإسراء على أنه من الأمور المعقولة ولكن المعجزة ليست من الأمور المعقولة.

وأضاف أن تعريف المعجزة شرعا أنها أمر خارق للعادة بمعنى أنه غير مألوف يظهره الله على يد مدعي النبوة تأييدا له في دعواة مع التحدي وعدم القدرة على المعارضة.

وأردف أنه لم يرد تخصيص صيام يوم بعينه فيما يتعلق بالإسراء، ولكن لا يوجد ما يمنع المسلم من اخيتار يوم بعينه في العام كي يصومه طالما أنه بعيدًا عن الأعياد، حيث إن للمسلم حرية التصرف في اختيار أيام بعينها ينوي فيها الصيام بنية التقرب، لأن اشرف عبادة يتقرب بها العبد لله هي الصيام.

واستطرد أن الصيام بمناسبة الإسراء والمعراج ليست من المسنونات ولكن يجوز الصيام، لأن القاعدة الشرعية، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد في ذلك نص.

