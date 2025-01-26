الدوري الإيطالي.. تشكيل ليتشي ضد إنتر ميلان

أعلن ماركو جيامباولو المدير الفني لفريق ليتشي تشكيل فريقه لمواجهة انتر ميلان، في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الايطالي، في المباراة التي تنطلق بعد قليل، على ملعب "فيا ديبل ماري".

يقبع فريق ليتشي في المركز الـ17 برصيد 20 نقطة بفارق نقطة يتيمة عن مراكز الهبوط.

ويحتل فريق انتر ميلان وصافة ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 47 نقطة، بمباراة أقل عن المتصدر نابولي.

جاء تشكيل ليتشي كالتالي:

حراسة المرمى: فالكون

خط الدفاع: جولبيرت – باشيروتو – جان – دروجو.

خط الوسط: هيلجاسون – كوليبالي – بيريت.

خط الهجوم: بيروتي – كروستوفيتش – مورينتي. .