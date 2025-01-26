محافظ القاهرة يشهد احتفال وزارة الاوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

شهد دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الإمام الحسين بحضور دكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ودكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن الأمام الأكبر شيخ الأزهر، ودكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، ودكتورشوقى علام مفتى الديار المصرية السابق، و عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، ودكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، وعدد من رجال الدولة وعلماء الدين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية.