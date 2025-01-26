ميلان ينتزع الثلاث نقاط من بارما في الدوري الإيطالي

حقق ميلان فوزًا مثيرًا على ضيفه بارما بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت إثارة حتى اللحظات الأخيرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

افتتح بارما التسجيل مبكرًا في الدقيقة 24 عن طريق ماتيو كانسيليري بصناعة إيمانويل فاليري ورد ميلان سريعًا في الدقيقة 38 بهدف التعادل عبر كريستيان بوليسيتش من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني تقدم بارما مرة أخرى عن طريق إنريكو بريجنولا في الدقيقة 80.

ثم عاد ميلان بقوة في الدقائق الأخيرة، حيث سجل تياني ريندرز هدف التعادل في الدقيقة 90+2 بعد تمريرة من يونس موسى وفي الدقيقة 90+5، سجل صامويل تشوكويزي هدف الفوز الحاسم لميلان بصناعة ستراهينيا بافلوفيتش.

بهذا الانتصار، يعزز ميلان موقعه في جدول الترتيب فى المركز السادس بـ 34 نقطة ، بينما يعود بارما بخسارة مع تجمد رصيده بـ20 نقطة فى المركز الـ 16 رغم الأداء القوي مباراة أكدت إثارة الكالتشيو وروح القتال حتى صافرة النهاية.