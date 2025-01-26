محافظ الشرقية يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

بعث المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج جاء فيها: “يسعدني ويشرفني أن أرفع لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء الشرقية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أعادها الله عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

“بهذه المناسبة الجليله نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والسعادة وأن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية سلمت لمصر وللوطن قائداً مخلصاً صادقاً لقيادة مسيرة الديمقراطية وحياة أفضل لشعب مصر وسلمت مصر بكم والله يوفقكم ويحفظكم ويرعاكم ونعاهد الله ونعاهدكم على المضي قدماً نحو تحقيق الرخاء والبناء لمصرنا الجديدة التي نحلم بها”.

كما بعث محافظ الشرقية برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية والوزراء والمحافظين، داعيا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم علي الشعب المصري بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء.