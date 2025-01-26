رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة "شيفرون" العالمية لبحث سُبل التعاون

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسئولي شركة "شيفرون" العالمية لبحث تعزيز سُبل التعاون المشترك، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفرانك كاسلو، نائب رئيس شركة "شيفرون" للاستكشاف والإنتاج الدولي، وكريستيان سفيندسن، المدير الإقليمي لشركة شيفرون في مصر وقبرص، وإيزابيل أوردونيز، مديرة شئون الشراكات الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "شيفرون".

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بالوفد الزائر من شركة "شيفرون" برئاسة نائب رئيس الشركة، مشيراً إلى تطلع مصر للتعاون مع الشركة كأحد الشركاء العاملين في مجال الاستكشافات البترولية، ومؤكداً أن مصر تسعي لاستعادة معدلات الإنتاج السابقة للبترول والغاز الطبيعي.

كما أكد رئيس الوزراء التزام مصر بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتحفيزهم لاستعادة معدلات الإنتاج السابقة، مشدداً على استعداد الحكومة لدعم شركة "شيفرون" لاستعادة معدلات الإنتاج السابقة في أقرب فرصه ممكنة.

وخلال اللقاء، أعرب فرانك كاسلو، نائب رئيس شركة "شيفرون" للاستكشاف والإنتاج الدولي، عن تطلع الشركة لتوثيق التعاون مع مصر على ضوء أن مصر تعد شريكاً استراتيجياً للشركة، موجهاً الشكر للحكومة المصرية على دعمها لأنشطة الشركة في مصر بما يساعد على تنفيذ كافة خططها لزيادة الإنتاج.

وخلال اللقاء، استعرض كريستيان سفيندسن، جهود الشركة في مجال الاستكشافات البترولية في المواقع البحرية المختلفة التابعة لها بالبحر المتوسط أمام السواحل المصرية، فضلاً عن جهود تطوير حقول الإنتاج الحالية التابعة للشركة لزيادة إنتاجها.

بدوره، أشاد وزير البترول بجهود الشركة في زيادة الإنتاج من الحقول التابعة لها، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الشركة لتنفيذ المزيد من الاستكشافات بما يضيف إلى الإنتاج الحالي من البترول والغاز الطبيعي.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، الدعوة للشركة للمشاركة في مؤتمر مصر الدولي للطاقة الشهر المقبل.