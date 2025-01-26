محافظ البحيرة تحتفي بجهود البيئة في مواجهة السحابة السوداء.. صور

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الاحتفالية التى نظمتها المحافظة تحت شعار: "مصر خضراء مستدامة.. نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل"، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني 2025، الذي يوافق السابع والعشرين من يناير كل عام.

وذلك بحضور أسامة داوود السكرتير العام المساعد ووكلاء وزارات الزراعة والتضامن الاجتماعي، ومدير إدارة الازمات بالإضافة إلى رؤساء مراكز ومدن دمنهور، إيتاي البارود، وأبو المطامير، وممثلي الأزهر والكنيسة، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة، والرائدات الريفيات، إلى جانب مدير وأعضاء المكتب الإعلامي ومنظومة الشكاوى الحكومية وعدد من القيادات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظة.

في مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن فخرها بالإنجاز الذي حققته المحافظة في مواجهة السحابة السوداء خلال موسم حصاد الأرز 2024.

وتصدرت البحيرة، محافظات الجمهورية كأقل المحافظات تسجيلًا لحالات حرق قش الأرز ، وأكدت أن هذا النجاح هو ثمرة جهود جماعية وتكاتف كافة الجهات لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة وصحة المواطنين.

ووجهت محافظ البحيرة، الشكر لكافة الجهات المشاركة في هذا الإنجاز، بما في ذلك جهاز شؤون البيئة، و الزراعة والإصلاح الزراعي وإدارة الازمات والأوقاف، والكنيسة، والأزهر، والمجلس القومي للمرأة، وجامعة دمنهور.

وأكدت على أهمية العمل المتواصل لتحقيق التحول الأخضر العادل، بما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الاستدامة البيئية

كما أشادت بدور المكتب الإعلامي ومنظومة الشكاوى الحكومية في رصد الشكاوى وحلها بفاعلية، ودعت الجميع إلى استمرار التعاون لتحقيق المزيد من النجاحات في موسم الحصاد القادم.

من جانبه أشاد أسامة داوود، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لرصد ومعالجة الآثار البيئية السلبية، مشيرًا الى أن الدولة أصبحت نموذج يحتذى به فى تحقيق الاستدامة البيئية.

كما أشار علي دومة رئيس جهاز شئون البيئة بالبحيرة أن يوم البيئة الوطني هو تجسيد لدور المجتمع في الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى الإنجازات البيئية التي تحققت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال إعادة هيكلة قطاع البيئة وصون الموارد الطبيعية.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي استعرض جهود محافظة البحيرة في مواجهة السحابة السوداء خلال موسم حصاد الأرز لعام 2024، مسلطًا الضوء على المبادرات الميدانية والأنشطة التوعوية التي ساهمت في الحد من حرق المخلفات الزراعية وتحسين جودة الهواء.

وكرمت الدكتورة جاكلين عازر، العاملين بمنظومة البيئة تقديرًا لدورهم البارز في الحد من ظاهرة السحابة السوداء ومواجهه حالات الحرق ورصدها من خلال منظومة الانذار المبكر حتى أصبحت المحافظة من أكثر المحافظات التى استفادت من قش الأرز وأقل المحافظات فى عدد الحرائق؛ والأكثر مجابهة لظاهرة السحابة السوداء.