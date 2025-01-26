القاهرة الإخبارية: إسرائيل تعلن عن مشاريع استيطانية جديدة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن مشاريع الاستيطان في قلب القدس ظلت معلقة لفترة طويلة، خوفًا من ملاحقة المؤسسات الدولية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، كون الاستيطان يعتبر غير شرعي في القدس والضفة الغربية، لكنها أضافت أنه مع تولي ترامب الإدارة الأمريكية مرة أخرى، أعلنت السلطات الإسرائيلية نيتها تنفيذ ثلاثة مخططات استيطانية جديدة.

وفي رسالتها على الهواء عبر شاشة القناة، أوضحت أبو شمسية أن المخطط الأول سيقام في حي شرفات بيت صفافا جنوب القدس، ويشمل أكثر من ألف وحدة استيطانية بالإضافة إلى بناء مدرسة دينية لخدمة الحريديم، أما المخطط الأكبر فسيقام على أراضٍ مجاورة لمطار القدس المهجور في قلنديا شمال شرق القدس، ويتضمن بناء 9 آلاف وحدة استيطانية قرب جدار الفصل العنصري.

وأشارت إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى من خلال هذه المشاريع إلى كسب دعم اليمين المتطرف وضمان استمرار وزير المالية الإسرائيلي بتسئليل سموتريش في حكومته.