ياسر جلال ينفي امتلاكه لأي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

هنأ الفنان ياسر جلال الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج، حيث قال: "كل سنة والشعب المصري والشعب العربي والعالم الإسلامي بألف خير بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج".

وأضاف خلال بيان صحفي: "وأحب أقول للناس اللي مهتمة تعرف أخباري إن أنا مليش أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لا فيس بوك ولا تويتر اللي هو "إكس" ولا إنستجرام ولا حتى تيك توك".

وأضاف: "ولا كان ليا حسابات على مواقع التواصل ولا هيكون ليا إن شاء الله عمر ما كان ليا علاقة بالسوشيال ميديا نهائياً، وأي حسابات موجودة أو كانت بتنزل قبل كده زمان مزيفة وأنا نفيت ده أكتر من مرة".

وأوضح: "وكمان أحب اقول بالمناسبة دي إن أنا لا أهلاوي ولا زملكاوي أنا بشجع منتخب مصر أو أي فريق بيلعب باسم مصر في بطولة إفريقيا في أي بطولة عالمية سواء كان الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو المصري أو بيراميدز، أي فريق بيلعب باسم مصر".

واختتم: "وأنا متشكر جداً وبحذر أي حد على مواقع التواصل الاجتماعي تحديداً يفتكر إن أنا ليا صفحات أو حسابات نهائي".

جدير بالذكر إنه انتهى ياسر جلال من تصوير أحداث ومشاهد الجزء الثاني من مسلسل "جودر" والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2025.

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحبا لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط ويتسم العمل بالاجواء الاسطورية الساحرة ويعد من اضخم الأعمال الرمضانية انتاجيا حيث يعتمد بشكل كبير على أعمال الجرافيك والإكسسوارات والملابس الاسطورية.

مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.