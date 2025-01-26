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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد رحيل عمر مرموش.. فرانكفورت يتعادل في الدوري الألماني

الهدف الاول لفرانكفورت
الهدف الاول لفرانكفورت
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انتهت المباراة بين هوفنهايم وآينتراخت فرانكفورت بتعادل مثير بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الدوري الألماني، وتعتبر هذه المباراة هي المباراة الاولى بعد انتقال النجم المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي. 

افتتح آينتراخت فرانكفورت التسجيل مبكرًا في الدقيقة 26 عن طريق هوجو إيكيتيكي من ركلة جزاء وعاد هوفنهايم للتعادل في الدقيقة 65 عبر جيفت أوربان، بمساعدة أدم هلوتشيكو تمكن فرانكفورت من التقدم مرة أخرى في الدقيقة 71، عندما سجل هوجو إيكيتيكي هدفه الثاني في المباراة بعد تمريرة من راسموس كريستينسن وفي الدقيقة 90+5، أنقذ أدم هلوتشيك هوفنهايم بهدف التعادل الحاسم، بصناعة أندريج كراماريتش.

بهذا التعادل، يقتسم الفريقان النقاط، ليحافظ كل منهما على موقعه في جدول الترتيب، بينما تستمر المنافسة في الدوري على أشدها مع مزيد من الجولات القادمة.

 

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