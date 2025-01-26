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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. مارتينيز وتورام يقودان تشكيل إنتر ميلان أمام ليتشي

إنتر
إنتر
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أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيل فريقه لمواجه نظيره ليتشي، في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الايطالي، في المباراة التي تنطلق بعد قليل، على ملعب " فيا ديبل ماري".
يحل فريق انتر ميلان ضيفا ثقيلا على ملعب ليتشي ليتقدم أكثر نحو صدارة الدوري، والذى يحتل وصافة ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 47 نقطة، بمباراة أقل عن المتصدر نابولي.
ويقع فريق ليتشي في المركز الـ17 برصيد 20 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.
الارجنتيني لوتارو مارتينيز يقود هجوم الانتر بجانت الفرنسي ماركوس تورام.
تشكيل انتر ميلان ضد ليتشي:
حراسة المرمي: يان سومير 
خط الدفاع: ماتيو دارميان - ستيفان دي فري - اليساندرو باستوني - دينزل دومفريس - كارلوس أوجوستو.
خط الوسط: دافيد فراتيسي - بيوتر زيلينسكي - هنريك مخيتريان.
خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.

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