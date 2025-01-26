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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الأردني: رفضنا لتهجير الفلسطينيين ثابت لا يتغير

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين
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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن رفضنا لتهجير الفلسطينيين ثابت ولا يتغير، مؤكدًا ضرورة تحقيق الاستقرار والسلام الذي نريده جميعًا.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأردني، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ.
وأضاف الصفدي أن الأردن مستمر بتوجيهات ملكية بإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية لتحقيق السلام في المنطقة.
وأكد الجانبان - خلال اللقاء - أهمية استمرار التعاون من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

أيمن الصفدي تهجير الفلسطينيين