بشرى سارة من الغرف التجارية بشأن أسعار السلع قبل شهر رمضان

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية مطمئن، لافتا إلى أن أرصدة السلع تكفي لـ10 شهور مقبلة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" الذي يُذاع على قناة صدى البلد، أشار إلى أن توافر السلع يخلق منافسة بين المنتجين والتجار؛ ما يعود بالنفع على الدولة والمواطن بخفض الأسعار.

وأضاف أن معارض أهلا رمضان ومعارض السوق الواحد يتم تدشينها في 27 محافظة، من خلال التنسيق مع وزارة التموين والمحافظات.

وتابع قائلا: نسب التخفيضات على الأسعار تصل لـ30%، وانطلاق معارض أهلا رمضان ستكون منتصف الشهر المقبل.

واختتم قائلا: لا ارتفاع في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان 2025، ولا تغيير كبير في أسعار السلع منذ رمضان الماضي.