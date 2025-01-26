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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لقاء الجريحين.. ليستر سيتي يقلب الطاولة على توتنهام في الدوري الإنجليزي

فوز ليستر سيتي
فوز ليستر سيتي
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حقق ليستر سيتي انتصارا كبيرا على مضيفه توتنهام هوتسبر  بنتيجة 2-1، في مباراة  ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 33 عبر البرازيلي ريتشارليسون، بعد تمريرة مميزة من بيدرو بورو، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف.

في بداية الشوط الثاني، تعادل ليستر سيتي سريعًا عن طريق جيمي فاردي في الدقيقة 46 بعد تمريرة حاسمة من بوبي ريد.

في الدقيقة 50، أضاف بلال الخنوس الهدف الثاني لليستر سيتي بمساعدة بوبي ريد، ليقلب الفريق النتيجة لصالحه ويحافظ على تفوقه حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، يواصل  ليستر سيتي تحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما تتلقى آمال توتنهام في المنافسة على المراكز المتقدمة ضربة قوية.

حيث ينافس الفريقان فى المراكز الأخيرة فى الجدول  يقبع توتنهام فى المركز ال17 بـ 24 نقطة 
بينما يواصل ليستر فى موقعه فى القاع فى المركز الـ 17 بـ  17 نقطة.

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