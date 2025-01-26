الدوري المصري.. التعادل السلبي يحسم مواجهة طلائع الجيش وفاركو

انتهت مواجهة فريق طلائع الجيش وضيفه فاركو، بالتعادل السلبي بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "استاد جهاز الرايضة العسكري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـعاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري لكرة القدم "نايل".



تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، ولم ينجح أي فريق فى ترجمة سيطرته إلى أهداف، كما فشل كل فريق في فرض أسلوب لعبه على الآخر.

هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد طلائع الجيش 12 نقطة، وضعته في المركز الـ 12، بينا أصبح رصيد فاركو نفس عدد نقاط الجيش، إلا أن فارق الأهداف وضعه في المركز الـ 11 من ترتيب الدوري المصري.

