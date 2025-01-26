وزير الخارجية الأردني يرد على مقترح ترامب: الأردن للأردنيين وفلسطين لأهلها

أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، رفض بلاده القاطع للمقترح الأمريكي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي طالب بأن تستقبل مصر والأردن سكان قطاع غزة لحين إعادة إعمار القطاع.



وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي له اليوم أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، معبرًا: "نجدد موقفنا من رفض تهجير الفلسطينيين من غزة".



وتابع وزير الخارجية الأردني أن موقف المملكة الأردنية الهاشمية من حل الدولتين ثابت لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الأردن يرفض تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم.



وتابع: "توجهنا واضح بتثبيث الفلسطينيين في أرضهم وتنفيذ حل الدولتين".