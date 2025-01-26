ضبط الأب وزوجته بتهمة التعدي على طفلة وتعرضها لحالة إغماء

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن التعدى على طفلة وتعرضها لحالة إغماء حال تواجدها بمدرستها بالمنوفية، وضبط مرتكبة الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً تضرر طفلة من قيام زوجة والدها بالتعدى عليها بالضرب محدثةً إصابتها وتعرضها لحالة إغماء حال تواجدها بمدرستها ونقلها إلى المستشفى لإسعافها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات بإستقبالها الطفلة محل الفحص مصابة بتورم بالعين وجرح قطعى بالذراع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وبسؤال والدتها إتهمت طليقها وزوجته بالتعدى على كريمتها وإحداث ما بها من إصابات أثناء تواجدها بمنزل والدها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة لقيام الطفلة بسكب زجاجة دواء متعمدة خاصة بشقيقتها من الأب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

