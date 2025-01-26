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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوقي غريب يدفع بالصفقات الجديدة في تشكيل غزل المحلة أمام سيراميكا

شوقي غريب مدرب غزل
شوقي غريب مدرب غزل المحلة
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أعلن شوقي غريب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق غزل المحلة، اليوم الأحد، نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب استاد المحلة، في لقاء ينطلق في السابعة مساء.

دفع شوقي غريب بالصفقات الجديدة في تشكيل غزل المحلة أمام سيراميكا كليوباترا، حيث يبدأ أساسيًا كل من، أحمد ياسين وموسى فراوي وأحمد فوزي وعماد ميهوب.

أبرم غزل المحلة 5 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، هم: عماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز، أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين.

يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 9 مباريات، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المرتبة الرابعة وفي رصيده 16 نقطة.

تشكيل غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا 

حراسة المرمى: عامر عامر 

خط الدفاع: عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - أحمد ياسين 

خط الوسط: حميدو فتاو - موسى فراوي - موري توريه - أحمد فوزي

وفي الهجوم: عناد ميهوب - محمد علي بن حمودة -  محمد حمدي زكي.

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