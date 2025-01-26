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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برينتفورد يهزم كريستال بالاس بالثنائية في الدوري الإنجليزي

فوز برينتفورد
فوز برينتفورد
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حقق فريق برينتفورد فوزًا صعبًا على كريستال بالاس بنتيجة 2-1، في المباراة  ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح برايان مبيمو التسجيل لبرينتفورد في الدقيقة 66 من ضربة جزاء  و عزز كيفن شادي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 80 ليمنح فريقه التفوق المريح.

في الدقيقة 85، سجل رومان إيسي هدف كريستال بالاس الوحيد، بمساعدة دانيال مونيوث، ليعيد الأمل للفريق قبل نهاية المباراة.

بهذا الفوز، يواصل برينتفورد  تقديم مستويات قوية هذا الموسم فى المركز ال 11 ب 31 نقطة، فيما سيحتاج كريستال بالاس إلى تحسين أدائه في المباريات المقبلة لتعويض هذه الخسارة. والذى تجمد رصيده  الى 27 نقطة فى المركز ال 12 

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