الوكالة اللبنانية: إصابات عقب تجدد إطلاق الاحتلال للنيران على الأهالي بطريق برج الملوك

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، بتجدد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي للنيران على أهالي بلدة كفركلا بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية الموجودين على طريق برج الملوك، مشيرة إلى سقوط إصابات.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى سقوط شهيدين وأكثر من 22 جريحا في بلدة ميس الجبل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في حصيلة غير نهائية لليوم الأول من عودة الأهالي إلى بلداتهم.

وأضافت أن عددا من الآليات والجرافات التابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وصلت إلى منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل، بالإضافة إلى وصول تعزيزات للجيش اللبناني إلى المكان مع استمرار توافد الأهالي وأبناء البلدة.

وأوضحت أنه بعد دخول الأهالي إلى بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل لتفقد منازلهم وانتشار الجيش اللبناني، تبين أن حجم الدمار كبير جدا فاق الـ98%، حيث أدى العدوان والقصف الإسرائيلي وعمليات التفجير إلى تسوية المنازل بالأرض.