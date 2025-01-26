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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط مهندس تعدى على كلب في الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بربط "كلب ضال" من عنقه وسحله مما أدى إلى نفوقه بالجيزة. 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص) بتضرره من قائد سيارة ملاكى لقيامه بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه بمؤخرة السيارة وسحله مما أدى إلى نفوقه، وتصويره مقطع فيديو للواقعة.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة (مهندس كهرباء - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لقيام الكلب بمحاولة التعدى على الأطفال بالمنطقة محل سكنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

كلب ضال بالجيزة وزارة الداخلية