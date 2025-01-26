ضبط مهندس تعدى على كلب في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بربط "كلب ضال" من عنقه وسحله مما أدى إلى نفوقه بالجيزة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص) بتضرره من قائد سيارة ملاكى لقيامه بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه بمؤخرة السيارة وسحله مما أدى إلى نفوقه، وتصويره مقطع فيديو للواقعة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة (مهندس كهرباء - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لقيام الكلب بمحاولة التعدى على الأطفال بالمنطقة محل سكنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

