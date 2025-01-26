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الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط تشكيل عصابي تخصص فـي تزوير المحررات والمستندات الرسمية

المتهمين
المتهمين
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات والمستندات الرسمية واستخدامها فى الاستيلاء على العقارات بمناطق مختلفة عن طريق إصطناع بطاقات الرقم القومى بأسماء الملاك وعمل عقود بيع وتوكيلات بموجب تلك البطاقات ونقل الملكية لآخرين، وبحوزتهم (2 دفتر شيكات – كمية من الأوراق والمستندات وبطاقات الرقم القومى ورخص القيادة "مزورين" – عدد من الأختام المصطنعة والمنسوبة لعدد من الجهات المختلفة – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير – 4 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى"). 

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

وزارة الداخلية جرائم النصب والإحتيال ضبط تشكيل عصابى القاهرة