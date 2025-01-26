الاتحاد يحقق الفوز على الإسماعيلي بالدوري

انتهت مباراة الاتحاد السكندري وضيفه الاسماعيلى بهدف دون رد لسيد البلد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري.
وجاء تشكيل سيد البلد كالتالي:
حراسة المرمى: صبحي سليمان.
خط الدفاع: محمد المغربي – محمود شبانة – محمود متولي – مصطفى إبراهيم.
خط الوسط: ناصر ناصر – عمر الوحش – كريم الديب – شكري نجيب.
خط الهجوم: فان ديرك – عمرو جمعة.
ويجلس على دكة بدلاء الاتحاد كل من:
أحمد دعدور – عبدالغني محمد – أحمد الشيمي – يوسف أسامة – مورو ساليفو – محمد فارس – عبدالله بكري – إسلام سمير – فادي فريد.