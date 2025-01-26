"أنت الحياة" تواصل فعالياتها بقرية المهدية في البحيرة.. صور

تواصل مبادرة "أنت الحياة" فعالياتها بقرية المهدية بكوم الفرج بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، بهدف الوصول إلى كافة الفئات المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتضمنت فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية مجانية شملت توقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب ندوات توعوية للسيدات في المجالات الأسرية والصحية.

كما تم تقديم دورات تدريبية لشباب الخريجين لتطوير مهاراتهم الوظيفية وتأهيلهم لسوق العمل، وإصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، مما يعكس الاهتمام بجميع فئات المجتمع.

وتنوعت الفعاليات لتشمل أنشطة ثقافية مثل ورش حكي للأطفال ومعرض كتاب، بالإضافة إلى عروض مسرح العرائس، بالإضافة لأنشطة رياضية ومسابقات ترفيهية للأطفال والشباب، من خلال الاتوبيس المتنقل لمكتبة مصر العامة و ضمن مبادرة "مصر تقرأ"، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي وتشجيع القراءة.

وتضمن البرنامج أيضًا أنشطة الدعم النفسي من خلال مبادرة "اتكلم هنسمعك"، بجانب قوافل تستهدف الغارمين لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات المبادرة بقرية المهدية على مدار عدة أيام، لتقديم خدماتها المتنوعة وأنشطتها المتميزة، وذلك ضمن رؤية مؤسسة حياة كريمة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالاهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية في القرى والتجمعات السكانية ، مما يسهم في تحسين جودة الحياة بالمناطق الأكثر احتياجًا.