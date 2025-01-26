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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل أنجيه ولانس لمواجهتهما فى الجولة الـ19 بالدوري الفرنسي

فريق لانس
فريق لانس
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أعلن الجهازان الفنيان لفريقي أنجيه ولانس عن التشكيل الرسمي الذي سيخوضان به مباراتهما المرتقبة ضمن منافسات  الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

تشكيل أنجيه:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: كارلينس أركوس، جوردان ليفور، فلورينت هانين

خط الوسط: إيمانويل بيوملا، جان يوديس أهولو، هاريس بلقبلة، حمد عبد اللي

خط الهجوم: جوناتا روبيرت، إستيبان لوبول، جيم ألفينيا

تشكيل لانس:

حراسة المرمى: ماثيو رايان

خط الدفاع: مالانغ سار، جوناثان غراديت، فاكوندو ميدينا

خط الوسط: بيرزيميسلاف فرانكوفسكي، أدريان توماسون، نيل العيناوي، جودوين كوياليبو، أنجيلو فولغيني

خط الهجوم: فلوريان سوتوكا، مبالا نزولا

تعد هذه المباراة اختبارًا مهمًا لكلا الفريقين في سعيهما لتعزيز مراكزهما في جدول ترتيب الدوري الفرنسي. الأنظار تتجه نحو هذه المواجهة التي تعد بالكثير من الإثارة والندية.

حيث يأتى لانس فى المركز الـ8 بينما يأتى أنجيه فى المركز الـ 13.

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