الدوري الفرنسي.. تشكيل نانت لمواجهة ليون وموقف مصطفى محمد

أعلن انطوان كومبوراي المدير الفني لفريق نانت الذي يضم بين صفوفه الاناكوندا مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أوليمبيك ليون، وذلك بعد قليل على ملعب "لا بوجوار" في الجولة الـ 19 من عمر منافسات الدوري الفرنسي "ليج 1".

ويسعى نانت للعودة إلى نغمة الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات متتالية.

المهاجم أبلين يقود هجوم نانت بجوار مولت و سيمون

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز

خط الدفاع : كيلفين اميان – ساديو سو – باولس - كوزا

خط الوسط: كاستيلو – تشيرفيلا - جيراسي

خط الهجوم: مولت – أبلين – سيمون

وخرج مصطفى محمد خارج قائمة مباراة نانت في مواجهة أوليمبيك ليون.

يستضيف فريق نانت نظيره أوليمبيك ليون على ملعب في المباراة التي تنطلق بعد قليل، يقع رفاق مصطفى محمد في المركز الـ15 من ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يحتل أوليمبيك ليون المركز الـ6 برصيد 29 نقطة.