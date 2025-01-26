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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إبراهيم عادل وماييلي يقودان هجوم بيراميدز أمام الأهلي

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في إطار الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الأهلي في السابعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق  

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي  - إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - طارق علاء -  محمد الشيبي

استبعاد رمضان صبحي

قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش استبعاد رمضان صحي من قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في السابعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وفي نهاية مران الأمس شعر رمضان صبحي ببعض الآلام وخضع لأشعة أثبتت معاناته من شد، وبالتالي تقرر استبعاده من معسكر المباراة.

 

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