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الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد 26 يناير مقدار 10 جنيهات في محلات الصاغة ليشمل معظم الأعيرة الذهبية. 
بلغ سعر جرام عيار ٢١ نحو ٣٧٤٠ جنيها للبيع و ٣٧٦٠ جنيها للشراء و عيار ١٨ نحو ٣٢٩٢ جنيها للبيع و ٣٣٠٢ جنيها للشراء.
بلغ سعر عيار ١٤ نحو ٢٥٥٩ جنيها للبيع و ٢٥٦٣ جنيها للشراء و عيار ٢٤ نحو ٤٣٣٨ جنيها للبيع و 4410 جنيه للشراء.
ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو ٣٠.٨٦ الف جنيه للبيع و ٣٠.٨٨ الف جنيه للشراء و أوقية الذهب ٢٦٧٩ دولار للبيع و ٢٦٨٠ دولارا للشراء.

سعر الذهب سعرعيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر عيار ٢١ سعر عيار ٢٤