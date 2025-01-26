ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد 26 يناير مقدار 10 جنيهات في محلات الصاغة ليشمل معظم الأعيرة الذهبية.
بلغ سعر جرام عيار ٢١ نحو ٣٧٤٠ جنيها للبيع و ٣٧٦٠ جنيها للشراء و عيار ١٨ نحو ٣٢٩٢ جنيها للبيع و ٣٣٠٢ جنيها للشراء.
بلغ سعر عيار ١٤ نحو ٢٥٥٩ جنيها للبيع و ٢٥٦٣ جنيها للشراء و عيار ٢٤ نحو ٤٣٣٨ جنيها للبيع و 4410 جنيه للشراء.
ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو ٣٠.٨٦ الف جنيه للبيع و ٣٠.٨٨ الف جنيه للشراء و أوقية الذهب ٢٦٧٩ دولار للبيع و ٢٦٨٠ دولارا للشراء.
اقتصاد
سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم
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ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد 26 يناير مقدار 10 جنيهات في محلات الصاغة ليشمل معظم الأعيرة الذهبية.
ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد 26 يناير مقدار 10 جنيهات في محلات الصاغة ليشمل معظم الأعيرة الذهبية.