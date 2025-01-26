مصطفى العش يقود دفاع الأهلي أمام بيراميدز

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة بيراميدز في المباراة التي تجمعهما بعد قليل، على استاد القاهرة الدولي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - ياسر إبراهيم

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - كريم نيدفيد

خط الهجوم: كريم الدبيس - إمام عاشور - حسين الشحات

ترتيب الأهلي وبيراميدز في جدول الدوري

يحل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة من 9 مباريات بينما يحتل الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

وحقق بيراميدز الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 2 وخسر في مباراة وحيدة، بينما خاض الأهلي 9 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 ولم يتلق أي هزيمة.