قال رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأحد، إن الجامعة نظمت زيارة لعدد من طلابها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار “اقرأ .. في البدء كان الكلمة”.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية وتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطلاب، مضيفًا أن المعرض يُعد أحد أعرق معارض الكتب في العالم، مؤكدًا على أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره منصة ثقافية عالمية تعكس المكانة الحضارية لمصر، وتسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وأضاف النجار أن الدورة الحالية للمعرض تتميز بالتنظيم الراقي وتنوع الأنشطة، حيث تشهد مشاركة أكثر من 600 فعالية ثقافية وفنية، إلى جانب إطلاق مبادرات ثقافية هامة، مثل تطبيق “كتاب” ومبادرة “المليون كتاب”.

وأشار النجار أن مشاركة الوفد الطلابي تأتي ضمن حرص الجامعة على إشراك طلابها في الفعاليات الوطنية الكبرى لتعزيز ثقافتهم وتوسيع مداركهم، لافتًا أن زيارة أجنحة القوات المسلحة والشرطة والرقابة الإدارية تُسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني.

وأوضح أن الندوة التثقيفية التي نظمها جناح هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان “الشخصية المصرية” كانت فرصة للطلاب للتعرف على السمات الحضارية والتاريخية للشعب المصري، وأهمية تعزيز تلك السمات في مواجهة التحديات المعاصرة.

رافق الطلاب في هذه الزيارة كل من الدكتورة ياسمين أشرف أحمد، عضو هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق، وإبراهيم رحومة جاب الله، معيد بكلية السياحة والفنادق، وزهرة علاء عبد الوهاب، معيدة بكلية السياحة والفنادق، ونهى سمير فوزي، موظفة بإدارة الجامعة، إلى جانب 45 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة، التي أتاحت لهم فرصة استكشاف أحدث الإصدارات الثقافية والعلمية، والتفاعل مع أنشطة وفعاليات المعرض المتنوعة التي تعزز من وعيهم الثقافي والمعرفي.

طلاب جامعة مطروح يزورون معرض القاهرة الدولي للكتاب

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