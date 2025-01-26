الأهلي يصل استاد القاهرة لمواجهة بيراميدز

وصلت حافلة الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز التي من المقرر أن يتجمع الفريقان مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على معاينة الملعب والاطمئنان على كل الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز، في السابعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز في صراع المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في السابعة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في جدول الدوري

يحل بيراميدز صدارة جدول رتتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة من 9 مباريات، بينما يحتل الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

وحقق بيراميدز الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 2 وخسر في مباراة وحيدة، بينما خاض الأهلي 9 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 ولم يتلق أي هزيمة.

قائمة الأهلي :



حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وعمر كمال

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله

خط الهجوم: حسين الشحات وحمزة عبد الكريم وجراديشار.