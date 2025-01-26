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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي العهد السعودي ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

محمد بن سلمان وجورجيا
محمد بن سلمان وجورجيا ميلوني
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بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد في المخيم الشتوي بالعلا، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.
كما تم استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة وإيطاليا وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، كما أطلعت ميلوني على التراث والثقافة السعودية الأصيلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).
وعقب اللقاء، وقع ولي العهد السعودي ورئيسة وزراء إيطاليا، على اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جورجيا ميلوني