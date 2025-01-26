قبل عرضه في رمضان 2025.. كواليس تصوير المسلسل الكوميدي "النص"

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن كواليس تصوير المسلسل الكوميدي "النص" بطولة النجم أحمد أمين، وأسماء أبو اليزيد، قبل عرضه في رمضان 2025، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي تشويقي، حول “نشال” يدعى عبدالعزيز النص، يؤسس حركة وطنية للنضال ضد الإنجليز فيتحول إلى بطل شعبي وتنقلب حياته رأسًا على عقب، وكل ذلك في فترة من فترات القرن الماضي.

العمل بطولة أحمد أمين، وأسماء أبو اليزيد، وصدقي صخر، وحمزة العيلي، وسامية طرابلسي، ودنيا سامي، وسمر علام، ودعاء حكم، وعبدالرحمن محمد وإسراء أحمد عطية ووائل عوني.

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