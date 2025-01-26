ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47 ألفا و306 شهداء

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47 ألفا و306 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111 ألفا و483 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 23 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 14 شهيدا انتُشلت جثامينهم، و5 شهداء متأثرين بجروحهم، و4 شهداء جدد، كما وصلت 11 إصابة إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ 72 الماضية.

وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وفي السياق، اقتحمت قوات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية.

وقالت مصادر محلية في البلدة إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في منطقة جدار الفصل والتوسع العنصري، واعتدت على المواطنين وأطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد بالاختناق.