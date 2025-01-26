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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر معاينة حريق مخزن تنر كرداسة

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة حريق نشب بعقار بمنطقة ناهيا بكرداسة، وكشفت المعاينة وجود مخزن تنر خام و كتان، أسفل العقار ما أدى لنشوب الحريق.


وأضافت المعاينة أن العقار مكون من 4 طوابق " الطابق الأسفل عبارة عن مخزن تنر و 3 طوابق أخري للعقار"، مشيرة إلى أن آثار النيران امتدت للعقارات المجاورة، دون وقوع ضحايا و خسائر بشرية.
كانت البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن تنر بداخل منزل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات وتمت السيطرة علي الحريق.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
  

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