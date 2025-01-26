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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"المتحدة" تطرح بوستر "جودر 2" لرمضان 2025

ياسر جلال
ياسر جلال
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طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  بوستر مسلسل "جودر 2" المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة خلال شهر رمضان المبارك. 

المسلسل هو الجزء الثاني من “جودر” بعد النجاح الذي حققه في رمضان الماضي وهو عن حكايات ألف ليلة وليلة ويتكون من 15حلقة.

ويشارك في بطولة مسلسل جودر بجانب النجم ياسر جلال كلا من: ياسمين رئيس، عابد عناني، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، محمد التاجي، أيتن عامر، أحمد ماهر، محمود البزاوي، هنادي مهنا، محمد علي رزق، منذر مهران، وآخرين، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

تطرح بوستر جودر لرمضان