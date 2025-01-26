رئيس مطاي تتفقد اعمال تطوير مبنى المستشفى الجديد وتتابع معدلات التنفيذ بها

تفقدت هويدة الشافعي رئيس مركز ومدينة مطاى، تنفيذ أعمال تطوير مبنى مستشفى مطاي العام بحى شمال المدينة تمهيدا لتسليمه.

حيث تابعت رئيس المركز الأعمال الانشائية للمبنى الجديد للمستشفى بحضور المهندس المسئول عن التنفيذ، وبحضور عبد المنعم البرعي مدير ادارة التفتيش و الرقابه بالوحده المحليه.



وتجولت هويدة الشافعى رئيس المركز بالادوار المختلفة للمبنى لمتابعه نسب التنفيذ، واستمعت لشرح مفصل من مهندس التنفيذ عن الأعمال المنفذه والتي يتم العمل بها، والذي أوضح انه تم الانتهاء من حوالي ٧٥ ٪ من الأعمال الانشائية، وان الشركه المنفذه تسابق الزمن للانتهاء من التشطيبات النهائية، لتسليم المستشفى وبدء العمل بها واستقبال المواطنين.



وأضاف انه يتم الان عمل الغرف الخاصه بأكشاك الكهرباء للمستشفى الجديد بالمبني الخارجي المنفصل عن المستشفى، كما يتم حفر أساسات السور الخارجي حول مبنى المستشفى لاستكماله.

وذكرت هويدة الشافعى رئيس المركز أن المبنى الجديد لمستشفى مطاي العام عبارة عن صرح طبي كبير سيخدم كل المواطنين بالمركز ومن المستهدف الانتهاء من الأعمال الانشائية في غضون شهر مايو المقبل.



وأضافت ان ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات غير المنتهية، والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز، للحفاظ على الصحة العامة للمرضى والمترددين على المستشفى ورفع كفاءة منظومة الصحة بمركز مطاي .