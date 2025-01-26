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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رونالدو يقود النصر أمام الفتح فى دوري روشن

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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أعلن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الفتح ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

تقام المباراة على ملعب "الأول بارك"، حيث يسعى النصر لتعزيز مركزه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 15 مباراة، بعد تحقيقه 8 انتصارات، و5 تعادلات، وتعرضه لخسارتين.

التشكيل الرسمي للنصر

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، علي لاجامي، سلطان الغنام

خط الوسط الدفاعي: علي الحسن، بروزوفيتش

خط الوسط الهجومي: ساديو ماني، أوتافيو، أنجييلو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الخط الأمامي للعالمي، إلى جانب زملائه ساديو ماني، أوتافيو، وأنجييلو، في تشكيلة هجومية قوية تعكس طموح الفريق لتحقيق الفوز.

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