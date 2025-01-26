رمضان 2025.. روجينا تعلن انضمام رانيا فريد شوقي لمسلسل حسبة عمري

أعلنت الفنانة روجينا عن انضمام الفنانة رانيا فريد شوقي لفريق عمل مسلسل "حسبة عمري" المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025.

نشرت روجينا مجموعة من الصور بصحبة رانيا فريد شوقي عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: “الملكة بنت الملك طول عمرك من أيام المعهد وأنتي ملكة بأخلاقك وطيبة قلبك وحبك لكل الناس، فعلًا هذا الشبل من ذاك الأسد”.

وتابعت روجينا: “بحبك يا رانيا، مسلسل حسبة عمري رمضان 2025.. بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وبفضلك.. مدد يا رب مدد بلا عدد”.

روجينا تخوض السباق الرمضاني بمسلسل “حسبة عمري”

تخوض الفنانة روجينا السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "حسبة عمري" مع كوكبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم، عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، سيد رجب، رانيا فريد شوقي، آخرين والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.