تشكيل الخليج أمام الأخدود في الدوري السعودي.. محمد شريف على مقاعد البدلاء

أعلن جورجي دونيس، المدير الفني لفريق الخليج، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اليوم أمام نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

تقام المباراة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية حيث يسعى فريق الخليج، الذي يضم الدولي المصري محمد شريف، لاستعادة توازنه بعد الخسارة أمام النصر بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية.

ويتطلع لاعبو الخليج لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركز الفريق في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر، يدخل الأخدود المباراة على أرضه وبين جمهوره، وهو في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، آملاً في استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات بعد نتائجه الأخيرة.

تشكيل الخليج الرسمي أمام الأخدود:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: محمد خبراني، بيدرو ريبوشو، مارسيل تيسرناد، خالد السمري

خط الوسط: مراد الهوساوي، منصور الحمزي، كوستاس فورتونيس، فابيو مارتينز

الهجوم: صالح أبو الشامات، عبد الله السالم

محمد شريف على مقاعد البدلاء

يذكر أن الدولي المصري محمد شريف يبدأ المباراة على مقاعد البدلاء، في انتظار قرار المدير الفني بشأن مشاركته في اللقاء.

في جدول الترتيب، يحتل الخليج المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 16 مباراة، متخلفًا بنقطتين فقط عن الرياض صاحب المركز السابع، بينما يطمح الأخدود لتحقيق الفوز لتحسين وضعه والهروب من مراكز القاع.