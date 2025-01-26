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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيقات تكشف كواليس إنهاء شاب لحياته بأوسيم

ارشيفية
ارشيفية
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تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول إنهاء شاب حياته بالقفز من أعلى سور شريط السكة الحديد بأوسيم.

وكشفت التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة أن المتوفى مدمن مواد مخدرة، ولم يستطع الإقلاع عن تلك المواد، مشيرة إلى أن فى الفترة الأخيرة ساءت حالته وأصبح يتصرف بشكل جنونى وقام والده بطرده من المنزل. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بالعثور علي جثة أحد الأشخاص بشريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتبين انه تخلص من حياته بالقفز من أعلي السور الخرساني الخاص بشريط السكة الحديد هرباً من جحيم الإدمان، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت صرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

جحيم الإدمان ثلاجة المستشفي هربا من جحيم السور الخرساني ادمان أعلي السور الخرساني