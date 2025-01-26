زي النهاردة.. الأسطول الأول البريطاني يبحر إلى ميناء سيدني لتأسيس المدينة

تمر علينا اليوم الأحد، الموافق يوم 26 يناير، العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام 1340 إدوارد يعلن ملكا على فرنسا

السلطان محمد الفاتح يفتح مدينة اشقويبشمال ألبانيا والتي كانت خاضعة لحكم البنادقة.

1699توقيع معاهدة كارلوفجة بين الدولة العثمانية والنمسا وروسيا والبندقية والتي بمقتضاها تنازلت الدولة العثمانية عن بلاد المجر وإقليم ترانسيلفانيا للنمسا، ومدينة أزاق لروسيا.

وعام 1785 بنجامين فرانكلين يكتب رسالة إلى ابنته يظهر فيها إحباطه بسبب اختيار النسر كرمز للولايات المتحدة بدلًا من الديك الرومي.

1788 الأسطول الأول البريطاني تحت قيادة آرثر فيليب يبحر إلى ميناء ميناء سيدني لتأسيس مدينة سيدني المستوطنة الأوروبية الدائمة الأولى في القارة، ويحتفل بهذا اليوم كيوم أستراليا الوطني.

وعام 1802 الكونغرس الأمريكي يقر قانون لإنشاء مكتبة، وهذه المكتبة أصبحت فيما بعد مكتبة الكونغرس.

عام 1837 ميشيغان تصبح الولاية الأمريكية السادسة والعشرون.

عام 1841 المملكة المتحدة تحتل هونغ كونغ.

1861 ولاية لويزيانا تنفصل عن الولايات المتحدة.

عام 1870 انضمام فيرجينيا للمرة الثانية إلى اتحاد الولايات الأمريكية.

عام 1885 القوات الموالية للمهدي تحتل الخرطوم.

1901القوات الفرنسية في الجزائر تصادر أملاك المشاركين في ثورة عين التركي.

وعام1937 السلطات الفرنسية في

الجزائر تحل حزب نجم شمال أفريقيا الذي يتزعمه مصالي الحاج.

عام 1939 القوات الموالية لفرانسيسكو فرانكو تحتل برشلونة بمساعدة من إيطاليا.

عام 1942 وصول طلائع القوات الأمريكية الأولى إلى أوروبا في أيرلندا الشمالية وذلك للمشاركة في الحرب العالمية الثانية.

عام 1952 اندلاع حريق كبير في القاهرة التهمت خلاله النار نحو 700 محل وسينما وكازينو وفندق ومكتب ونادي في شوارع وميادين وسط المدينة.

عام 1962 المسبار «رينجر 3» ينطلق لدراسة القمر، لكنه أخطأ هدفه بما يقدر بحوالي 22000 ميل (35400 كيلومتر).

عام 1965 اللغة الهندية تصبح اللغة الرسمية للهند.

عام1981مصر تستعيد سيناء والعريش إلى سيادتها بعد أن كانوا تحت السيطرة الإسرائيلية.

وعام 1983 إصدار برنامج لوتس 1-2-3.

عام 1992 الرئيس الروسي بوريس يلتسن يعلن بأن روسيا ستتوقف عن استهداف المدن الأمريكية بالأسلحة النووية.

وعام 1994 رجل يطلق عيارين ناريين فارغين على الأمير تشارلز أمير ويلز في سيدني بأستراليا.

عام1996السيدة الأمريكية الأولى هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها أمام هيئة المحلفين الكبرى بما عرف بفضيحة وايت ووتر.

وعام 1998 الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ينكر خلال تسجيل تلفزيوني إقامة علاقة جنسية مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.

شركة كومباك تشتري «ديجيتال إيكويبمنت كوربوريشن».

عام 2005 كونداليزا رايز تؤدي اليمين كوزير للخارجية الأمريكية، لتصبح أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تتولى هذا المنصب.

تحطم ثلاثة قطارات في «جلنديل» بكاليفورنيا قرب لوس أنجلوس يوقع 11 قتيل و200 جريح.

2020 وفاة لاعب كرة السلة الأمريكي السابق كوبي براينت إثر تحطم طائرته في كالاباساس في ولاية كاليفورنيا.

عام 2021 استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وحكومته إثر مشاكل في الائتلاف الحاكم.

كايا كالاس تتولى رئاسة وزراء إستونيا لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد، وذلك عُقب استقالة يوري راتاس.