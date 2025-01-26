تطورات الأوضاع في غزة وسوريا تتصدر مباحثات السيسي وترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتحدث إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد.

ونرصد أبرز ملفات مباحثات الرئيسين السيسي وترامب:

- من المقرر بحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة وسوريا.

- الأشادة بجهود الوساطة التي بذلتها مصر لتأمين الإفراج عن الرهائن واستدامة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء غزة فضلا عن تعزيز التعاون الوثيق لتعزيز التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع وحكم غزة وأمنها.

- من المقرر أن يبحث الجانبان التطورات في سوريا وضرورة منع استخدام البلاد كقاعدة للإرهاب أو لتشكيل تهديد لجيرانها كما من المتوقع أن تتطرق المباحثات إلى الوضع في السودان وبحث ضرورة الضغط على الطرفين المتحاربين لإنهاء الأعمال العدائية وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية فضلا عن ملف الأمن المائي وقضية سد النهضة وأهمية الدفع بحل دبلوماسي لمسألة نهر النيل وبشكل يصب في مصلحة الأطراف كافة

- من المقرر أيضا أن يؤكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.