الدوري الإسباني.. دا كوستا ويلدريم يقودان خيتافي لمواجهة ريال سوسييداد

أعلن خوسي بوردالاس المدير الفنى لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يواجه به ريال سوسييداد، وذلك بعد قليل على ملعب "انويتا"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق خيتافى، كالتالى:

حراسة المرمى: دافيد سوريا سوليس.

خط الدفاع: خوان ايغليسياس، دومينغوس دوارتي، عمر الديريتي، دييغو ريكو.

خط الوسط: داكونام، أليكس سولا، كريسانتوس اوتشي، لويس مييا.

خط الهجوم: كوبا دا كوستا، بيرتوغ يلدريم.

ويحتل فريق ريال سوسييداد المركز السابع برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فريق خيتافى المركز الـ 16 برصيد 20 نقطة.