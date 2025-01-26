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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. دا كوستا ويلدريم يقودان خيتافي لمواجهة ريال سوسييداد

خيتافى
خيتافى
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أعلن خوسي بوردالاس المدير الفنى لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يواجه به ريال سوسييداد، وذلك بعد قليل على ملعب "انويتا"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق خيتافى، كالتالى:
حراسة المرمى: دافيد سوريا سوليس.
خط الدفاع: خوان ايغليسياس، دومينغوس دوارتي، عمر الديريتي، دييغو ريكو.
خط الوسط: داكونام، أليكس سولا، كريسانتوس اوتشي، لويس مييا.
خط الهجوم: كوبا دا كوستا، بيرتوغ يلدريم.
ويحتل فريق ريال سوسييداد المركز السابع برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فريق خيتافى المركز الـ 16 برصيد 20 نقطة.

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