اتحاد الكرة يُعلن تأجيل مباراة المقاولون وبالم هيلز في دوري الكرة النسائية

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم تعديل مباراة المقاولون العرب أمام بالم هليز بالقسم الأول بدوري كرة القدم النسائية، والمقرر إقامتها غدا الاثنين 27 يناير، وذلك نظرا لانشغال الملعب.

على أن تقام بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 28 يناير، في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر دوري الكرة النسائية على ملعب فرعي المقاولون العرب، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وتستكمل غدًا الاثنين، المباريات المؤجلة من الجولة السادسة عشرة والسابعة عشرة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

حيث تم تأجيل العديد من المباريات من دوري الكرة النسائية بسبب مباريات منتخب مصر تحت 17 عامًا والكاميرون في تصفيات كأس العالم للسيدات 2026، و تم تعديل مباريات يوم ١٣ يناير الماضي لتقام غدا الاثنين الموافق ٢٧ يناير.

وقد جاءت المباريات المؤجلة كالاتي:

الاهلي x زد

الزمالك x البنك الأهلي على ملاعب الناشئين بالزمالك

وادي دجلة x بيراميدز على ملعب وادي دجلة بالتجمع

المعادي واليخت x الجونة على ملعب المعادي واليخت

وقد تم إقامة المباراة الأولى للمنتخب المصري أمام الكاميرون يوم الأحد 12 يناير الماضي بالقاهرة، فيما تم إقامة المباراة الثانية يوم الخميس 18 يناير الماضي في الكاميرون.