ads
الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يُعلن تأجيل مباراة المقاولون وبالم هيلز في دوري الكرة النسائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم تعديل مباراة المقاولون العرب أمام بالم هليز بالقسم الأول بدوري كرة القدم النسائية، والمقرر إقامتها غدا الاثنين 27 يناير، وذلك نظرا لانشغال الملعب.

على أن تقام بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 28 يناير، في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر دوري الكرة النسائية على ملعب فرعي المقاولون العرب، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وتستكمل غدًا الاثنين، المباريات المؤجلة من  الجولة السادسة عشرة والسابعة عشرة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

حيث تم تأجيل العديد من المباريات  من دوري الكرة النسائية بسبب مباريات منتخب مصر تحت 17 عامًا والكاميرون في تصفيات كأس العالم للسيدات 2026، و تم تعديل مباريات يوم ١٣ يناير الماضي لتقام غدا الاثنين الموافق ٢٧ يناير.

 

وقد جاءت المباريات المؤجلة كالاتي:

الاهلي x زد

الزمالك x البنك الأهلي على ملاعب الناشئين بالزمالك 

وادي دجلة x بيراميدز على ملعب وادي دجلة بالتجمع

المعادي واليخت x الجونة على ملعب المعادي واليخت

وقد تم إقامة المباراة الأولى للمنتخب المصري أمام الكاميرون يوم الأحد 12 يناير الماضي بالقاهرة، فيما تم إقامة المباراة الثانية يوم الخميس 18 يناير الماضي في الكاميرون.

الاتحاد المصري لكرة القدم دوري كرة القدم النسائية كرة القدم النسائية الكرة النسائية دوري الكرة النسائية