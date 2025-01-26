الدورى الإسبانى.. اويارزابال يقود ريال سوسييداد لمواجهة خيتافى

أعلن ايمانول الجواسيل المدير الفنى لفريق ريال سوسييداد، تشكيل فريقه الذى يواجه به خيتافى، وذلك بعد قليل، على ملعب "انويتا"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ريال سوسييداد، كالتالى:

حراسة المرمى: أليخاندرو ريميرو.

خط الدفاع: جون أرامبورو، جون باتشيكو، ايهين مونيوز، سيرجيو جوميز.

خط الوسط: تاكيفوسا كوبو، بينات تورينتس، مارتن زوبيميندي، جون أندير اولاساغاستي، إيجور زوبيلديا.

خط الهجوم: ميكيل اويارزابال.

ويحتل فريق ريال سوسييداد المركز السابع برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فريق خيتافى المركز الـ 16 برصيد 20 نقطة.