السيناريست وليد يوسف: كتابة الأطفال فرصة لترسيخ القيم

في اليوم الثالث من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، استضافت القاعة الدولية ضمن محور "كتاب وجوائز" حوارًا ثريًا مع الكاتب والسيناريست وليد يوسف، ونجله، وأدارت اللقاء الإعلامية ميادة الفيشاوي، التي ناقشت مع الضيفين محطات حياتهما المهنية وتجربتهما في مجالات الكتابة والتمثيل.

وافتتح وليد يوسف الحوار بالحديث عن بداياته في الكتابة للأطفال، مؤكدًا أن أول أعماله كانت موجهة لهذه الفئة العمرية. ورغم أن أعمال الأطفال أقل تكلفة وأجرًا، إلا أنه وجد فيها فرصة لترسيخ القيم والتأثير في الأجيال الجديدة، معتبرًا ذلك أمرًا عظيمًا.

تحدث يوسف عن نشأته في المنصورة ودوره كمُساهم في مركز ثقافة الطفل التابع لقصور الثقافة.

وانطلقت مسيرته عندما كتب أول مسرحية له في سن الـ16 بعنوان "مملكتان"، التي تحولت لاحقًا إلى مسلسل من بطولة ماجد الكدواني وهو في الـ27 من عمره.

وأكد أن شغفه بالكتابة تواصل مع إنتاج أعمال بارزة مثل "أسرار القصر"، بطولة مصطفى فهمي ومنى زكي.

وأقر يوسف بأن النجاح قد يؤدي أحيانًا إلى الشعور بالغرور، لكنه أضاف أن الحياة سرعان ما تعيد الشخص إلى التواضع، مشددًا على أهمية الاجتهاد المستمر في تحقيق النجاحات.

تحدث يوسف وليد يوسف عن رحلته في التمثيل وتقديره لفكرة التدريب الفني. وأوضح أن دراسته في معهد الفنون المسرحية ومشاركته في العروض المسرحية ساهمت في تشكيل موهبته وصقل مهاراته. كما أشار إلى أهمية التواضع في مواجهة النجاح، متفقًا مع والده على أن "الأنا" يمكن أن تكون عائقًا في بعض الأحيان.

أكد وليد يوسف أن القيم الموجهة للأطفال تطورت مع الزمن. وأوضح أن مسرحيته "سلام يا بيسو"، التي يعرضها ضمن فعاليات المعرض، تطرح قضايا معاصرة من خلال قصة تدور حول صراع بين الكواكب، مستعرضة الخير والشر وأهمية السلام.

تطرق يوسف إلى تعاونه مع الفنان محمد رمضان في مسرحية "أهلا رمضان"، مشيرًا إلى بداية علاقته برمضان عندما كان طالبًا في المرحلة الثانوية. وأوضح أن المسرحية حققت نجاحًا كبيرًا، وكانت بمثابة إعادة إحياء لمسرح الهرم الذي أغلق منذ آخر أعمال الفنان عادل إمام.

تناول يوسف أبرز محطاته السينمائية، منها فيلم "ليه خلتني أحبك"، الذي شهد انطلاقة كريم عبد العزيز ومنى زكي، إلى جانب أعمال مثل "تحت الترابيزة" لمحمد سعد و"أهواك" لتامر حسني. وأعرب عن سعادته بالمساهمة في تقديم أعمال تركت بصمة واضحة في السينما المصرية.

وكشف يوسف عن عمله الحالي على مسرحية "المليونيرات"، التي ستجمع نخبة من النجوم مثل مدحت صالح، شريف منير، وسوسن بدر، ومن إخراج هشام عطوة، واعدًا الجمهور بتجربة مميزة ومليئة بالإبداع.

اختتم اللقاء بتأكيد الضيفين على أهمية مواصلة العمل الجاد والابتكار لمواكبة تطورات المجال الفني والثقافي.

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