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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لـ متهم بحيازة مخدر الآيس وسلاح أبيض بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات لحيازة كمية كبيرة من مخدر الآيس وسلاح أبيض.


وكشفت التحقيقات أن المتهم كان بحوزته كيلو جرام من مخدر الآيس، بالإضافة إلى سلاح أبيض (مطواة) ومبلغ مالي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، مشيرًا إلى أنه كان يحمل السلاح الأبيض للدفاع عن نفسه في إطار أنشطته الإجرامية، في حين أن المبلغ المالي كان من متحصلات تجارته غير المشروعة.


وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على متهم وبتفتيشه عثر علي المواد المخدرة وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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