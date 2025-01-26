الجنايات تستمع لشهادة الطبيب الشرعي في قتل طفلة علي يد مسنة وزوجها

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، لشهادة الطبيب الشرعي في محاكمة مسنة وزوجها بتهمة قتل طفلة ووضعها داخل جوال وإلقائها بمدخل عقار انتقامًا من والدتها بالسلام.

وقال الطبيب الشرعي أن المتهم الثاني اغتصب الطفلة المجني عليها أثناء احتضارها ولم يرحمها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قاما بقتل الطفلة س. ر مع سبق إصرار المتهمة الأولى على ذلك بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحها بقصد الانتقام من والدتها، وأعدت لذلك مخططًا إجراميًّا أحكمت تنفيذه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الأولى ما أن ظفرت بالمجني عليها حتى أطبقت على فمها كاتمة أنفاسها ثم رطمت رأسها بالحائط، وغمرت جسدها في المياه بقصد التخلص منها.

وكان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة طفلة ملقاة بأحد شوارع النهضة بدائرة قسم السلام ثان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وكشف الفحص حول الواقعة، عن أن الجثة لطفلة تدعى س 8 سنوات، وأنها متغيبة عن أسرتها منذ 24 ساعة.

كما كشف الفحص أن الطفلة الصغيرة مقتولة وبجثمانها آثار تعذيب، وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.