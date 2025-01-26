الدوري الإنجليزي.. توتنهام يتقدم على ليستر بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق توتنهام هوتسبير، على نظيره ليستر سيتى، بهدف دون رد، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

جاء هدف توتنهام فى الشوط الأول عن طريق اللاعب ريشارليسون، فى الدقيقة الـ 33 من عمر اللقاء.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، ونجح فريق توتنهام فى ترجمة سيطرته بتسجيل هدف الشوط الأول، بينما فشل فريق ليستر فى استغلال الفرص التى اتيحت له بتسجيل أى هدف.

ودخل أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أنطونين كينسكي.

خط الدفاع: بيدرو بورو، رادو دراغوسين، بن دافيز.

خط الوسط: أرشي جراي، رودريغو بيتانكور، لوكاس بيرجفال، باب سار.

خط الهجوم: هيونج مين سون، ديان كولوسيفسكي، ريشارليسون.



بينما دخل رود فان نيستلروي المدير الفنى لفريق ليستر سيتى، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

وجاء تشكيل فريق ليستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: جاكوب ستولارتشيك.

خط الدفاع: جيمس جاستن، يانيك فيسترجارد، ووت فايس، فيكتور كريستيانسن.

خط الوسط: هاري وينكس، بوباكاري سوماري، بلال الخنوس، بوبي دي كوردوفا ريد.

خط الهجوم: جوردان أيو، جيمي فاردي.

ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 15 برصيد 24 نقطة، بينما يقع فريق ليستر سيتى فى المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة.

توتنهام وليستر سيتى